8.000 bibliotheekboeken op reis naar Suriname

Op de scholen in en rond Nieuw Aurora wordt onderwijs gegeven in de Nederlandse taal. De boeken worden verdeeld over 10 basisscholen. "Het zijn kinderboeken, stripboeken en boeken voor wat oudere jeugd. Ze komen van de bibliotheek in Oost-Souburg en Vlissingen," vertelt Van Kampen. De boekenkasten om ze in te zetten ontbreken nog, dus daar wordt ook druk geld voor ingezameld. Een timmerman uit het dorp kan ze dan maken.

Belofte maakt schuld

"De mensen hebben helemaal niets in Nieuw Aurora. En ik weet als bestuurder in het onderwijs hoeveel wij wegdoen aan meubilair, aan kinderspeelgoed en noem maar op, dus wilde ik daar iets mee doen," legt de Zeeuwse weldoener uit. In het dorp werd aanvankelijk wel getwijfeld aan zijn belofte. Voor hen was Pim de zoveelste die iets belooft. "Ik zeg 'dan ken je me nog niet, ik duik daarin'."

De mensen hebben helemaal niets in Nieuw Aurora" (foto: Pim van Kampen)

Van Kampen maakte zijn woorden waar en vult nu al de tweede container voor het Surinaamse dorp. En daar blijft het niet bij, want hij wil het onderwijs nog meer verbeteren. "Op dit moment hebben de mensen maar vijf dagen per maand elektriciteit en meestal alleen in de avonduren. Daar heb je als basisschool niets aan." Dus wordt er nu door verschillende Zeeuwse basisscholen geld ingezameld voor zonnepanelen.

Gans kleef aan

Het enthousiasme van Van Kampen werkt aanstekelijk want hij krijgt veel hulp van mensen, instellingen en organisaties. Zoals Wilde Ganzen, een organisatie die kleinschalige projecten steunt die helpen om armoede te bestrijden. "Van elke 10.000 euro die wij opbrengen, leggen zij 5.000 euro bij," besluit hij trots. "Maar er is altijd meer nodig, dus mensen die willen helpen, zijn van harte welkom."