Jongen (17) neergestoken bij ruzie in Terneuzen

Bij een ruzie in Terneuzen is vannacht een 17-jarige jongen uit die plaats neergestoken door een 18-jarige plaatsgenoot. De 17-jarige gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De 18-jarige verdachte is opgepakt en zit nog vast. Het mes is in beslag genomen.

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie) De melding van de steekpartij op de Herengracht kwam bij de politie binnen om 03.45 uur. De politie heeft meerdere getuigen gehoord. De 18-jarige verdachte wordt vandaag verhoord.