De Hobbyisten blijven het proberen

In 2007 won de Hobbyisten zowel de jury- als de publieksprijs van de wedstrijd de Zeeuws Belofte. De mix van verschillende muziekstromen en het ongebreidelde enthousiasme sprak aan. Sindsdien zijn de Hobbyisten zichzelf weer iedere keer opnieuw aan het uitvinden. Zo sprongen ze in op de WK-gekte met de single Wij gaan door en organiseerden ze een concert in Paradiso, waarbij ze zelf het publiek in twee bussen meenamen.

'Dit is het!'

Een paar jaar geleden brachten ze het nummer Wat het doet met mij uit. Tijdens een interview stelde rapper Kevin van Gorkom toen: "Het mag wat ons betreft nu weleens gaan gebeuren." Als hem nu naar die uitspraak gevraagd wordt, zegt hij: "Daar hebben we het zo vaak over gehad. Met alles wat we heden hadden we zoiets van: 'Dit is het!' Hier gaan we landelijk mee doorbreken! En dus nu ook weer."

(foto: Omroep Zeeland)

Toch overheerst ook bij zanger/rapper Donald Joosse een zeker nuchterheid wanneer gevraagd wordt wat te doen als ook Ep en Vloed niet het gewenste succes brengt. "Dan gaan we gewoon door met muziek maken en plezier hebben. Of het nu wel of niet lukt."

'We blijven realistisch'

"Ook al willen we graag doorbreken, we zijn realistisch. Dit een droom, en we weten dat we tot we die realiseren gewoon naast de muziek moeten blijven werken om geld te verdienen", voegt Kevin van Gorkom daar aan toe.

De Hobbyisten startte ruim tien jaar geleden in Vlissingen. Geïnspireerd door diverse muziekstromingen ontwikkelden de bandleden een eigen hiphopgeluid. Daarmee wonnen ze De Zeeuwse Belofte. Na een pauze van enkele jaren tekende de band in 2014 een contract bij HKM Vlaanderen. Sinds december 2017 heeft de band zich aangesloten bij het collectief Urban Umbrella. De basis van de band is hiphop, gemixt met elektronische sounds. Discografie: 2006 Eerst Kruipen Dan Lopen (Album)

2007 Progressie (EP)

2013 Wat Het Doet Met Mij (single)

2014 De Ambitie (EP)

2015 Praat Zeeuws Met Me (Zeeuwstalige parodie op 'Parijs' van Kenny B)

2015 Laat Mij (themasong voor Glazen Huis)

2016 Buurtthug (single)

2016 Frisse Start (themasong voor Glazen Huis)

2018 EP & Vloed (EP) De huidige bezetting van de band is:

Kevin van Gorkom en Donald Joosse (rap)

Hugo van Rooijen (producer/toetsen)

Jaimy Manuhutu (bas)

Daniël Sanderse (drums)

De Hobbyisten - 10 sec fame (Official video)