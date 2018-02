Deel dit artikel:











Wedstrijden in het amateurvoetbal afgelast vanwege drassige velden

Wegens de slechte weersomstandigheden en de drassige velden zijn meerdere wedstrijden in het amateurvoetbal afgelast. We hebben de afgelaste wedstrijden hieronder voor je op een rijtje gezet. Afgelaste wedstrijden die in de lijst ontbreken, kunnen worden doorgegeven via Twitter @omroepzldsport of via sport@omroepzeeland.nl.

Veel wedstrijden in het amateurvoetbal zijn afgelast (foto: Omroep Zeeland) 1e klasse E Nieuwdorp-Terneuzense Boys Oostkapelle-MZC 11 3e klasse A Zaamslag-Walcheren 3e klasse B Rillandia-Duiveland 4e klasse A De Noormannen-Veere Patrijzen-Zeeland Sport FC De Westhoek-Jong Ambon SKNWK-Hoedekenskerke MZVC-Domburg 4e klasse B Stavenisse-DwO 15 Vosmeer-Spui Smerdiek-Halsteren Cadzand-Waarde