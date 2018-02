Volkskrant blundert opnieuw met foute kaart

Artikel in de Volkskrant over PVV-kandidaten met foutieve kaart (foto: Omroep Zeeland)

Terneuzen en Tholen zijn de enige twee Zeeuwse gemeenten waar de PVV meedoet aan de verkiezingen. Landelijk doet de PVV in maart mee in dertig gemeenten, dus maakte de Volkskrant een kaartje met daarop die dertig gemeenten. Maar bij het maken van die kaart is er blijkbaar iets fout gegaan.

Foutieve kaart in de Volkskrant met Tholen op Zeeuws-Vlaanderen en Terneuzen op Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Uiteraard is dit een simpele menselijke fout, twee punten op de kaart zijn verwisseld, maar het ligt nogal gevoelig in Zeeland omdat dit soort fouten aan de lopende band gemaakt worden en daarom gezien kunnen worden als desinteresse vanuit de Randstad. Zo vergat onlangs het televisieprogramma Spoorloos Zeeuws-Vlaanderen op de kaart. Ook het Jeugdjournaal ging de fout in door de kerncentrale naar Axel te verplaatsen.

Des te pijnlijker

De fout van de Volkskrant is des te pijnlijker omdat deze foutieve kaart eind december ook al in de krant stond en toen tot boze reacties van Zeeuwen leidde, waaronder wethouder Peter Ploegaert van de gemeente Sluis. Toch zag Ploegaert toen wel ook een lichtpuntje, want: "gelukkig staat Zeeuws-Vlaanderen wel op deze kaart."

De kritiek van de Zeeuwen heeft echter niet het gewenste effect gehad, want vandaag stond de foute kaart opnieuw in de krant. Daarom wordt vandaag opnieuw op internet door Zeeuwen de oproep gedaan aan de redactie van de Volkskrant om de volgende keer beter op te letten.

Niet het eerste dagblad

De Volkskrant is overigens niet het eerste dagblad dat zijn huiswerk niet goed gedaan heeft als het gaat om de Zeeuwse topografie. De Telegraaf blunderde eerder door de Westerscheldetunnel een luttele vijftien kilometer naar het oosten te verplaatsen op een kaart met locaties van trajectcontroles in Nederland.

Het vergeten van Zeeuws-Vlaanderen blijft de meestvoorkomende fout met Zeeuwse topografie. Naast Spoorloos rekenden ook onder meer de ANWB, De Efteling en een Belgische casinoketen die meest zuidelijke Zeeuwse regio op een kaart bij België.

