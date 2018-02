Deel dit artikel:











Hoek zet zegereeks voort tegen Zwaluwen

Hoek heeft voor de derde keer op rij gewonnen. De ploeg van trainer Jannes Tant was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Zwaluwen. In de eerste helft kwam Hoek al op voorsprong, maar voor rust maakte Zwaluwen nog de gelijkmaker. In de tweede helft maakt van Renterghem uiteindelijk de winnende treffer voor Hoek.

Hoek pakt opnieuw de overwinning. (foto: Orange Pictures) Na twee overwinningen op rij tegen respectievelijk AFC en RVVH kwam Hoek opnieuw goed uit de startblokken in de wedstrijd tegen Zwaluwen. De wedstrijd was bijna een kwartier onderweg toen spits Daniel Akindayini de thuisploeg op een 1-0 voorsprong bracht. Lang kon Hoek echter niet van de voorsprong genieten, want na 26 minuten maakte Jerry Scholman de gelijkmaker voor Zwaluwen. Met een stand van 1-1 op het scorebord gingen beide ploegen de kleedkamers in voor de rust. In de tweede helft speelden de spelers van Hoek verder in de uitshirts vanwege de hevige regenval. Daarin wisten ze in de 75e weer op voorsprong te komen dankzij een rake kopbal van Thomas van Renterghem. In de resterende speeltijd kon Hoek die voorsprong vasthouden, waardoor de ploeg van trainer Jannes Tant voor de derde keer op rij won. Later vandaag kunt u op deze website beelden bekijken van de wedstrijd. Scoreverloop 1-0 Akindayini (13) 1-1 Scholman (26) 2-1 Van Renterghem (75) Opstelling Hoek De Jonghe, Wilson, Van Den Bergh, Verbrugge, Chergui, Vandepitte, Verwilligen, Impens, Leroy (Ceesay/86), Van Renterghem (Vitukynas/90) , Akindayini