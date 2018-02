Tom de Bonte grote man bij winnend Kloetinge

(foto: Joep Zoeteweij)

De Bevelandse formatie begon de wedstrijd met twee wijzigingen ten opzichte van vorige week toen laagvlieger DCV werd verslagen. Rick Mulder en Xander van der Poel namen de plaats in van Valentijn van Keulen en Daan Esser.

Kloetinge had een vliegende start, want binnen een kwartier stond Kloetinge al met 2-0 voor door twee doelpunten van Tom de Bonte. De eerste goal viel al in de tweede minuut, toen Rutger van Rossum de bal aan Tom de Bonte gaf, die succesvol kon afronden. In de vijftiende minuut was het Xander van der Poel die de assist gaf op opnieuw de Bonte die de score verdubbelde. Drie minuten later was het Ronald Ouwens die de aansluitingstreffer aantekende door de 2-1 te scoren. En met deze stand was ook de ruststand bereikt.

4 goals

Leek het bij de 2-1 stand nog spannend, dat was het niet meer na de benutte penalty van Remco van Tiggele. Hij schoot na bijna een kwartier spelen in de tweede helft feillos binnen vanaf elf meter. En de doelpuntenhonger was nog steeds niet gestild want Tom de Bonte zorgde, opnieuw door aangeven van Xander van der Poel, met zijn derde treffer voor een hattrick wat resulteerde in de 4-1 halverwege de tweede helft.

Dat was echter nog niet genoeg voor de Bonte, want na een voorzet van Özcan tikte de aanvaller van Kloetinge ook zijn vierde doelpunt van de wedstrijd binnen. Kloetinge wint met 5-1 van Heerjansdam en blijft in de subtop van de eerste klasse meedoen.

Scoreverloop

1-0 De Bonte (2)

2-0 De Bonte (15)

2-1 Ouwens (18)

3-1 Van Tiggele (57/pen)

4-1 De Bonte (62)

5-1 De Bonte (84)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, Jaap Esser (Schuit/80), De Jonge, Jansen, Van Keulen (Van Vooren/71), Van Tiggele, Van der Poel, Van den Dries, Van Rossum (Özcan/63), De Bonte