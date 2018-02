Deel dit artikel:











GPC Vlissingen en Niels Slager uit elkaar

Niels Slager is niet langer trainer van GPC Vlissingen. De 34-jarige trainer zou in eerste instantie pas aan het einde van het seizoen afscheid nemen van GPC Vlissingen, maar heeft besloten om nu al op te stappen. De ploeg gaat op zoek naar een nieuwe trainer. Voorlopig is assistent-trainer Matthijs Lugtenburg waarnemend coach van de zaterdag derdeklasser.

Niels Slager (foto: Paul ten Hacken) GPC Vlissingen en Niels Slager zouden eigenlijk pas aan het einde van het seizoen afscheid van elkaar nemen, maar Slager had onvoldoende vertrouwen in de tweede seizoenshelft. GPC had eerder met Jack Wijnants al een hoofdtrainer voor volgend seizoen gevonden, maar de ploeg moet nu nog een trainer zoeken voor de tweede seizoenshelft.