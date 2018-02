'Zeeuwse lobby nekt de komst van HAS naar Bergen op Zoom'

De vestiging van HAS Hogeschool in Den Bosch (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen week werd duidelijk dat er weliswaar enkele hbo-opleidingen van HAS op het gebied van landbouw en voedselvoorziening naar Bergen op Zoom komen, maar dat het niet wordt uitgebouwd tot een volwaardige HAS-vestiging. Het blijft bij een handjevol studenten die projecten gaan uitvoeren in samenwerking met bedrijven in de regio, maar een volwaardige opleiding met een eigen gebouw komt er dus niet.

Achteraf te voorbarig

In september werd nog aangekondigd dat het handjevol studenten uit zou gaan groeien tot een opleidings- en onderzoeksinstituut dat tientallen medewerkers werk zou gaan bieden en onderwijs zou bieden aan honderden studenten. De gemeente Bergen op Zoom hing de vlag uit, maar dat blijkt nu achteraf iets te voorbarig.

De HAS Hogeschool heeft nu twee vestigingen in 's-Hertogenbosch en Venlo, met in totaal 3800 studenten. Veel Zeeuwen waren blij met het nieuws over de komst van HAS naar Bergen op Zoom, want het zou betekenen dat jonge Zeeuwen die een studie op het gebied van landbouw en voedselvoorziening veel minder ver hoeven te reizen. Maar de provincie en de Hogeschool in Zeeland waren beduidend minder blij, meldt BN DeStem.

'Onverteerbaar'

De HZ vond het volgens BN DeStem onverteerbaar dat HAS zonder afstemming met collega-scholen de nieuwe vestiging in Bergen op Zoom aankondigde. Ook de Provincie Zeeland zou hebben gezegd dat een HAS in Bergen op Zoom studenten zou wegtrekken uit onze provincie, terwijl we hier juist alle zeilen moeten bijzetten om economie en leefbaarheid te versterken.

Doorslaggevend was volgens de 'goed ingelichte bronnen' van BN DeStem het geld dat is beloofd door het Rijk. Zeeland kan rekenen op 25 miljoen euro vanuit Den Haag om het vestigingsklimaat in onze provincie te versterken. Onderwijs valt daar ook zeker onder, sterker nog: het is een belangrijk speerpunt in de plannen. Met die belofte van extra geld voor Zeeland heeft 'Bergen op Zoom het nakijken', schrijft BN DeStem.

