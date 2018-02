Deel dit artikel:











Ruben Martens wint voor eigen publiek

Ruben Martens heeft de Berlaerloop in Koewacht gewonnen. De thuisloper voltooide de 12,6 kilometer lange wedstrijd in 43 minuten en 32 seconden. Hij was daarmee maar liefst drie minuten en drie seconden sneller dan Liam de Mey uit Doel. Henk de Brauwer uit Waarschoot vervolledigde het podium.

Ruben Martens heeft met overmacht de Berlaerloop in Koewacht gewonnen. (foto: Omroep Zeeland) Bij de vrouwen was Elisabeth Dehandschutter uit Sint-Niklaas de beste. Zij deed een uur en zes minuten over de 12,6 kilometer lange loop rond Koewacht. Ze bleef daarmee Kristel de Meyer uit Deurne bijna een minuut voor. Coos Buurma uit Hulst was de derde dame op 1 minuut en 39 seconden. Berlaerloop uitslag mannen 12,6 km 1. Ruben Martens Koewacht 43.32' 2. Liam de Mey Doel 46.35' 3. Henk de Brauwer Waarschoot 49.28' Berlaerloop uitslag vrouwen 12,6 km 1. Elisabeth Dehandschutter Sint-Niklaas 1:06.11' 2. Kristel de Meyer Deurne 1:07.10' 3. Coos Buurma Hulst 1:07.50'