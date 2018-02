Uitslagen amateurvoetbal 3 februari

Uitslagen van het zaterdagvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse A

Hoek wint van Zwaluwen door doelpunten van Daniel Akindayini en Thomas van Renterghem.

Stand Hoofdklasse A

Hoek blijft ondanks de overwinning op de vijfde plaats staan.

1e klasse B

Bruse Boys verloor de degradatiekraker tegen DCV met 0-1 en blijft laatste. Kloetinge verslaat mede door vier doelpunten van Tom de Bonte Heerjansdam en houdt uitzicht op deelname aan de playoffs.

2e klasse E

De Meeuwen verliest voor de tweede keer dit seizoen, maar blijft stevig aan kop. Promovendus Arnemuiden wint de Walcherse derby tegen Serooskerke en nestelt zich op de gedeelde tweede plaats.

3e klasse A

Yerseke wint voor de tweede keer dit seizoen van RCS en vergroot daardoor de koppositie. Opvallend was ook de prestatie van Kapelle dat door zes doelpunten GPC opzij zette. De ploeg van de afscheidnemende trainer John de Frel, die technisch directeur wordt bij DOSKO, staat nu op de derde plaats in de stand.

3e klasse B

Tholense Boys verkleint de achterstand op koploper Krabbendijke naar 8 punten en loopt uit naar 10 punten voorsprong op nummer 3 Wieldrecht. Die ploeg werd in een rechtstreekse confrontatie verslagen. NOAD'67 wint van Seolto en wipt in de stand over de Brabanders heen.

4e klasse A

Nieuwland wint de kelderkraker in Kerkwerve door een zege op WIK'57 dat nu nog vaster op de laatste plaats staat.

4e klasse B

De enige twee wedstrijden die doorgingen, waren Zeeuwse confrontaties. SPS was te sterk voor Kwadendamme. Bij de Bevelandse derby tussen Apollo'69 en Hansweertse Boys werd maar liefst dertien keer gescoord, waarvan elf keer door de thuisclub. Dennis de Nooijer en Jean Paul Harthoorn scoorden beiden vier keer voor Apollo.