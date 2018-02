Politie zoekt voortvluchtige wegpiraat die is ontkomen bij Philippine

Hard rijdende politieauto (foto: Omroep Zeeland)

Surveillerende agenten reden vanaf een parkeerplaats aan de Middenweg in Hoek achter de zwarte Volvo toen die rond 14.15 uur plotseling versnelde. Hij scheurde weg met een snelheid van rond de 170 kilometer per uur.

Stoptekens genegeerd

De agenten gingen erachteraan. De Volvo sloeg bij de rotonde van Hoek de weg in richting Philippine. Op de kruising Kanaalpolderweg en de Braakmanweg haalde de wegpiraat een andere auto in. Stoptekens van de agenten werden genegeerd.

De snelheidsduivel haalde meerdere voertuigen in en sloeg af naar de Jacob Hobeinstraat. Omdat de agenten het niet verantwoord vonden voor de omgeving om de achtervolging daar met hoge snelheid voort te zetten, besloten zij om zelf vaart te minderen. Daarbij raakten ze de zwarte Volvo even uit het oog.

Klemgereden

In de Ravelijnstraat zagen ze de Volvo weer rijden. De bestuurder reed de Meerpaalstraat in, daar hebben de agenten hem klemgereden. Even leek hij geen kant meer op te kunnen, maar toen de agenten uitstapten en naar de auto liepen, scheurde de voortvluchtig automobilist met hoge snelheid weg en daarbij raakte hij bijna een agent raakt.

Uit getuigenissen van omstanders blijkt dat de auto richting Boekhoute in België is weggereden. De politie is nu op zoek naar meer getuigen die de wegpiraat hebben zien rijden.