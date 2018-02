Deel dit artikel:











Benedenwoning in Goes verwoest door brand

In Goes is een benedenwoning aan de J.D. van Mellestraat door brand verwoest. In de bovenwoning is er alleen rookschade. Er raakte niemand gewond, ook waren er geen huisdieren bij de brand betrokken. De politie vermoedt dat het vuur is aangestoken.

De brandweer vermoedt dat het vuur is aangestoken (foto: HV Zeeland) De brandweer is uitgerukt met drie blusvoertuigen en een ladderwagen, maar een van de drie blusvoertuigen bleek bij nader inzien niet meer nodig en is weer teruggekeerd naar de kazerne. Niet meer te redden Het vuur is rond 19.40 uur ontstaan. Toen de brandweer aankwam sloegen de vlammen al naar buiten en was de benedenwoning niet meer te redden. Iets na 20.30 uur had de brandweer het vuur onder controle en werd het sein brand meester gegeven, waarna de brandweer nog enige tijd heeft nageblust. Toen de brandweer aankwam was de benedenwoning niet meer te redden (foto: HV Zeeland) Vanwege het vermoeden van brandstichting doet de politie onderzoek naar hoe het vuur is ontstaan en is daarom op zoek naar getuigen.