Auto rijdt de Oosterschelde in bij Scherpenisse

De hulpdiensten zijn vanmorgen opgeroepen om te kijken bij een auto in het water aan de Gorishoeksedijk bij Scherpenisse. De duikers hebben in het water en de auto zelf niemand aangetroffen. De zoekactie is beëindigd.

De auto stond aan het einde van de trailerhelling, grotendeels onder water. De hulpdiensten waren uitgerukt met een blusvoertuig, een hulpverleningsvoertuig van de brandweer, brandweerduikers, politie en ambulance. De auto is uit het water getrokken. De politie doet nog onderzoek naar de auto en de eigenaar van de auto.