Gratis voorraadkastje van Joan is voor iedereen

Het idee voor de kleine gratis voorraadkast komt uit Amerika. Daar wordt het een Little Free Pantry genoemd. Joan heeft het fenomeen opgepikt uit een tijdschrift. "Ik vond het eerst gek om een kast vol eten voor mijn huis te zetten. Maar toen ik zag dat er steeds meer Little Free Pantries in Nederland kwamen, heb ik toch besloten om het te doen en hier staat hij dan." De voorraadkast staat nu sinds september voor haar huis.

Triest dat het nodig is, maar blijkbaar zijn er toch veel mensen die er gebruik van willen maken." Joan Verbeem, Little Free Pantry Middelburg

Pak wat je nodig hebt, geef wat je kan missen

Van het initiatief wordt veel gebruik gemaakt. Soms komt Joan thuis van haar werk en is haar pas gevulde kast helemaal leeg. "Triest dat het nodig is, maar blijkbaar zijn er toch veel mensen die er gebruik van willen maken." Het zijn vooral mensen die onder de armoedegrens leven en een extraatje kunnen gebruiken. De voorraadkast vult Joan aan met spullen die ze krijgt van vrienden en collega's, maar ook voorbijgangers komen dozen vol eten brengen dat ze anders misschien zouden weggooien. "Met kerst was het topdrukte. Het is fijn dat ik zo de voorraad kan blijven aanvullen. "

Al twee keer 's nachts leeggeroofd

Toch maken voorbijgangers ook af en toe misbruik van het kastje. Joan heeft in de vier maanden tijd, twee keer meegemaakt dat de kast 's nachts is leeggeroofd. "Eigenlijk had ik wel al verwacht dat het een keer zou gebeuren, maar ik hoop dat de spullen alsnog op een goede plek zijn terechtgekomen." In de toekomst hoopt de initiatiefnemer in Middelburg meer voorraadkasten neer te zetten, maar daarvoor is ze volledig afhankelijk van donaties. Via haar Facebookpagina kan iedereen haar helpen.

Inmiddels zijn er ook al andere openbare voorraadkasten in Zeeland opgedoken, waaronder in Zierikzee en Wissenkerke.