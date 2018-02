Ook Nieuwerkerk te sterk voor TOP Arnemuiden

TOP Arnemuiden moet opnieuw een verlies slikken. (foto: Omroep Zeeland)

TOP Arnemuiden keek al snel in de wedstrijd tegen een achterstand aan. In korte tijd bouwde de thuisploeg een ruime voorsprong uit en dat resulteerde in een ruststand van 15-6.

In de tweede helft deed TOP Arnemuiden nog wat terug, maar de Zeeuwse korfbalvereniging kon Nieuwerkerk niet meer in gevaar brengen. Uiteindelijk verloor TOP Arnemuiden voor derde keer op rij met 23-18.