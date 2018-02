Deel dit artikel:











Jaap Knop aan de slag bij Stavenisse

Jaap Knop is volgend seizoen de nieuwe trainer van SC Stavenisse. Momenteel staat Stavenisse onder leiding van Mark Tak nadat Maikel Sebrechts eind vorig jaar de handdoek in de ring gooide. Knop was al eens eerder hoofdtrainer van SC Stavenisse.

Jaap Knop is volgend jaar de nieuwe trainer van Stavenisse. (foto: Omroep Zeeland) Na het vertrek van Maikel Sebrechts nam Mark Tak het roer over bij Stavenisse tot het einde van dit seizoen. De ploeg ging ondertussen wel op zoek naar een nieuwe trainer voor het seizoen 2018/2019. Die heeft de Thoolse voetbalvereniging nu gevonden met Jaap Knop. Momenteel bezet Stavenisse de negende plaats in de zaterdag 4e klasse B met elf punten uit twaalf wedstrijden.