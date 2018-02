Deel dit artikel:











Snelwegfietsers zonder licht van A58 geplukt

De politie heeft vannacht vijf jongeren van de snelweg geplukt. De vijf, allemaal jongens tussen de 16 en 18 jaar, fietsten zonder verlichting over de A58 van Goes naar Heinkenszand. Rond 02.30 uur zagen agenten de jongens bij de afslag van Heinkenszand. Ze kwamen terug van een avondje stappen in Goes.

Snelweg A58 (foto: Jordy Reijnhout) De agenten hebben de fietsers van de snelweg gehaald en bekeurd. Volgens de wijkagent hadden deze jongens beter de taxi kunnen pakken. Dat was goedkoper geweest, schrijft hij op Twitter.