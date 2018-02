Deel dit artikel:











Erwin Harmes oppermachtig in Halve Marathon van Cadzand

Na vijf jaar heeft Erwin Harmes opnieuw de Midwinter Halve Marathon van Cadzand op zijn naam geschreven. De 36-jarige atleet uit Middelburg kwam na een wedstrijd van 21,1 kilometer als eerste over de streep in een tijd van 1:12.34'. Hij was daarmee met afstand de snelste. Bij de vrouwen won de Belgische Gwendolyn De Deyne uit Aalter in een tijd van 1:26.19'.

Erwin Harmes won eerder onder barre weersomstandigheden de Tankloop. (foto: Omroep Zeeland) Al vroeg in de wedstrijd koos Erwin Harmes het hazenpad. Na zo'n vijf kilometer kon de concurrentie het hoge tempo van Harmes niet meer volgen. Harmes zou daarna zijn voorsprong enkel vergroten en met ruime voorsprong als eerste over de streep komen. Op ruim drieënhalve minuut achterstand legde Sanne Swolfs uit Knokke-Heist beslag op de tweede plaats. Stefan Schrier uit Vlissingen liep verrassend naar de derde plaats. Midwinter Halve Marathon uitslag mannen 21,1 km 1. Erwin Harmes Middelburg 1:12.34' 2. Sanne Swolfs Knokke-Heist 1:16.17' 3. Stefan Schrier Vlissingen 1:16.25' Vrouwen Bij de vrouwen ging de overwinning naar Gwendolyn De Deyne uit Aalter. De Belgische voltooide de halve marathon in 1:26.50'. De Deyne liep vanaf de start aan kop en gaf haar koppositie niet meer uit handen. In de slotfase kwam Monique Verschuure uit Yerseke nog dichterbij, maar ze strandde uiteindelijk op 31 seconden achterstand. Leonie Ton uit Wissenkerke werd derde. Midwinter Halve Marathon uitslag vrouwen 21,1 km 1. Gwendolyn De Deyne Aalter 1:26.19' 2. Monique Verschuure Yerseke 1:26.50' 3. Leonie Ton Wissenkerke 1:27.36' Doelen Voor de Zeeuwse hardlopers Harmes en Verschuure was de Midwinter Halve Marathon een belangrijke voorbereidingswedstrijd. Erwin Harmes wil op 8 april zijn persoonlijk record van 2:29.50' fors verbeteren tijdens de Marathon van Rotterdam, terwijl Monique Verschuure van het NK 10 km in Schoorl een doel heeft gemaakt. Dat NK op de weg staat volgend weekend geprogrammeerd. De route van de Midwinter Halve Marathon van Cadzand (foto: AV De Wielingen) Duizend finishers Voor het eerst in de 27-jarige historie van het evenement waren er meer dan duizend deelnemers die de finish haalden. De wedstrijd geldt ook als Open Zeeuws kampioenschap op de halve marathon. Midwinter Halve Marathon Cadzand Erelijst 2018 Erwin Harmes Gwendolyn De Deyne 2017 Tim Pleijte Anjolie Engels 2016 Tim Pleijte Annemie Danneels 2015 Tim Pleijte Annemie Danneels 2014 Tim Pleijte Frederique Versluijs 2013 Erwin Harmes Anjolie Engels Bekijk hier later de wedstrijdbeelden...