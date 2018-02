Explosie en rookwolk na storing bij Dow in Terneuzen

Dow Terneuzen (foto: Rachel de Jonge)

Volgens de woordvoerder van Dow gaat het om een veiligheidssysteem 'dat zijn werk goed heeft gedaan'. Vanwege de storing moest uit voorzorg vrij plotseling een flinke hoeveelheid ethyleen worden weggepompt en worden aangestoken, vergelijkbaar met affakkelen.

Flinke explosie

Omdat het om een grote hoeveelheid ging die onder druk de atmosfeer in werd gepompt en ontstoken ging dat gepaard met een flinke explosie en een grote zwarte rookwolk.

Dow gaat nu onderzoeken waardoor de storing in het productieproces is ontstaan. Afhankelijk van hoe dat onderzoek verloopt en van wat daar uitkomt wordt de productie volgens Dow morgen of in de loop van de week weer hervat.

Geschrokken

De Veiligheidsregio Zeeland is op de hoogte gebracht van het incident. Het incident zelf is afgehandeld door de bedrijfsbrandweer van Dow. Er is door het bedrijf ook een milieumelding gedaan aan de overheidsdiensten.

Meerdere omwonenden reageerden geschrokken op de harde knal en de daaropvolgende rookwolk.