Onze Club op bezoek bij eerste Zeeuwse rugbyclub

Voorzitter Hans van Dijk vertelt dat Oemoemenoe in 1971 werd opgericht door Hilversummer Cor de Heus. Van Dijk is zelf ook al sinds begin jaren '70 bij de club betrokken en volgende zijn eigen vrouw op als voorzitter van de vereniging. Trainer Jan Albregtse legt uit hoe de rugbysport in elkaar zit en laat trainingsattributen zien. Het clubicoon van Oemoemenoe is Arno Seijbel die zo'n 70 keer in het Nederlands team speelde en met Oemoemenoe ook nog in de Ereklasse actief was. De ereleden Inge Hartingsveld en Bob Fuchs zijn nog altijd zeer actief binnen de club. Zij vertellen over hun liefde voor Oemoemenoe.

Clubicoon Arno Seijbel van Oemoemenoe in gesprek met presentator Jan-Jaap Corré (foto: Omroep Zeeland)

Uiteraard komt presentator Jan-Jaap Corré ook zelf weer in actie. Hij krijgt training van Rob Kuijper en moet het in zijn battle opnemen tegen vijf tegenstanders.

Onze Club op TV

Onze Club is elke zondagavond te zien op televisie. Het programma wordt om 18.10 uur bij Omroep Zeeland uitgezonden en wordt ieder halfuur herhaald. Alle uitzendingen zijn terug te zien op de speciale pagina.