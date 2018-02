Deel dit artikel:











Boswachter aangevallen door hondeneigenaren in natuurgebied

Een medewerker van Natuurmonumenten is vanmiddag mishandeld in het natuurgebied de Zeepeduinen, aan de Zandstraat in Burgh-Haamstede. Twee nog onbekende mannen hebben de boswachter daar belaagd.

De Zeepeduinen bij Burgh-Haamstede (foto: Konrad Greil uit Grefrath) De bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) zag rond 13.00 uur in het natuurgebied de Zeepeduinen twee mannen lopen met drie loslopende honden. Hij sprak de mannen aan omdat ze buiten de paden liepen en de honden niet aangelijnd waren. Hij verwees hen naar het wandelpad. Bekeuring Toen de boswachter dreigde met een bekeuring, liepen de mannen door. De Natuurmonumenten-medewerker riep dat het tweetal moest blijven staan en gaf hen opdracht om hun identiteitsbewijs te laten zien, maar ze weigerden mee te werken. Toen de boswachter vervolgens struikelde, sprong een van de twee mannen bovenop hem en pakte hem stevig bij de keel. De twee mannen renden daarna weg. De boswachter ging achter hen aan en waarschuwde tegelijkertijd de politie. Toevallig in de buurt Drie politiewagens die toevallig in de buurt kwamen snel aangereden. De agenten zijn achter de verdachten aangegaan. Eén van de twee werd opgepakt en is meegenomen naar het bureau. De identiteit van de tweede man wordt nog onderzocht. De medewerker van Natuurmonumenten hield geen verwondingen over aan de aanval, maar heeft wel aangifte gedaan van mishandeling. De politie doet onderzoek naar de mishandeling en is nu op zoek naar getuigen.