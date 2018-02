Deel dit artikel:











Vlissingen komt niet verder dan gelijkspel tegen laagvlieger

VC Vlissingen is er niet in geslaagd BVC'12 opzij te zetten. De ploeg van John Karelse bleef in eigen huis op een 0-0 gelijkspel steken. Door dit resultaat blijft de Walcherse formatie in de middenmoot van de Hoofdklasse B hangen.

John Karelse (foto: Paul ten Hacken) Op een moeilijk bespeelbaar veld viel er in de eerste helft weinig te genieten. In het tweede bedrijf ging de thuisploeg op zoek naar de voorsprong. Vlissingen kende een goede fase na de rust en kreeg via Steve Schalkwijk twee goede mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar de aanvaller faalde in de afronding. VC Vlissingen bleef de betere partij, maar tot echt grote kansen leidde dit niet.



Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, Siereveld, Milton Roemeratoe, Eryürük (Bouzambou/66), Weeda, El Hattach, Martien (Geerman/76), Schalkwijk, Nyemb