Goes speelt gelijk tegen Halsteren na veel afgekeurde doepunten

Goes speelt gelijk tegen Halsteren. (foto: Omroep Zeeland)

In de vijftiende minuut leek Goes op achterstand te komen, maar niets was minder waar. Een treffer van Sam van de Kreeke werd afgekeurd wegens buitenspel. In de 28e kwam Goes daarentegen op voorsprong door een treffer van Erwin Franse.

Goes kreeg daarna nog kansen om de voorsprong te vergroten, maar op slag van rust maakte Jeroen Beerendonk de gelijkmaker. Zo gingen beide ploegen met een gelijke stand op het scorebord de kleedkamers in.

Kort na rust schoot Daniel Wissel de bal binnen voor Goes, maar ook dit doelpunt keurde de scheidsrechter af. Wissel beging een fout en kreeg een vrije trap tegen. Vervolgens was het Roysel James, voormalig speler van Vlissingen, die zijn treffer voor Halsteren afgekeurd zag worden. In navolging van zijn ploeggenoot Sam van de Kreek scoorde hij vanuit buitenspelpositie.

In de slotfase kreeg Goes nog een reeks grote kansen. Onder meer verdediger Sherief Tawfik kopte een bal op de paal. De ploeg van trainer Rogier Veenstra wist echter niet meer te scoren, waardoor Goes in Halsteren genoegen moest nemen met een gelijkspel.

Scoreverloop

0-1 Franse (28)

1-1 Beerendonk (44)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Jan-Paul van Hecke, Tawfik, Dekker, Van de Woestijne, De Winter, De Vlieger, Franse, Wissel, Kroon