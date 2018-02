Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal zondag 4 februari

In de Hoofdklasse B hebben Vlissingen en GOES gelijkgespeeld. Vlissingen kwam niet verder dan 0-0 tegen laagvlieger BVC'12 en GOES behaalde een 1-1 gelijkspel op bezoek bij het Zeeuws getinte Halsteren. In de derde klasse eindigde de derby tussen Terneuzen en HVV'24 in een 2-2 gelijkspel. In dezelfde klasse boekte Hontenisse een belangrijke zege op Breskens.

(foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse B

Het duel tussen Halsteren en GOES eindige in een 1-1 gelijkspel. Vlissingen bleef in eigen huis steken op 0-0 tegen het laaggeklasseerde BVC'12. 2e klasse E

Zeelandia Middelburg heeft zichzelf een slechte dienst bewezen. De ploeg van Dennis de Nooijer verloor met 3-2 van Beek Vooruit en verliest daardoor aansluiting met de subtop. 3e klasse A

De derby tussen Terneuzen en HVV'24 is in een 2-2 gelijkspel geëindigd. Hontenisse pakte een belangrijke driepunter en staat knap in de subtop. 4e klasse A

In de strijd om het kampioenschap heeft Clinge een belangrijke zege geboekt op IJzendijke. Kort voor tijd stond het nog 0-1, maar uiteindelijk boog de thuisploeg de achterstand om in een 3-1 overwinning. Groede boekte een belangrijke 2-0 zege op RIA W. 5e klasse A

Vogelwaarde heeft in de strijd om de bovenste plaatsen goede zaken gedaan. De ploeg won met 2-1 van Schoondijke en klom daarmee naar de tweede plaats op de ranglijst. Corn Boys verloor ook de tiende wedstrijd van het seizoen.