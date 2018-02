Een voorproefje op carnaval met buutreednen in Hulst

Volgens een van de buutreedners, Rudy Buysrogge, zijn de voorstellingen vooral populair bij mensen die willen genieten van carnaval, maar hossen in het café net iets te heftig vinden.

Lokale politiek

De spreker in de ton beeldt meestal een bepaald typetje uit. Het verhaal bestaat grotendeels uit hele of halve waarheden over bekende personen. Zo is de lokale politiek in Hulst vaak onderwerp van de grappen.

In 1984 ontstond het buutreednen in Hulst in zaal Tiffany. In de loop der jaren werd het steeds populairder en verhuisde men naar een grotere zaal. Sinds 1990 vindt het festival plaats in Den Dullaert. Jaarlijks zijn er vijf voorstellingen met meer dan tweeduizend bezoekers.

In Brabant doet men ook aan buutreednen, alleen noemt men het daar tonpraten.

Dit weekend zijn er vijf voorstellingen in Den Dullaert. De laatste is zondagavond om 20.00 uur. Alle voorstellingen zijn uitverkocht.