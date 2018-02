Deel dit artikel:











Lastige woningbrand in Stavenisse

De brandweer had vanmiddag en vanavond veel moeite met het blussen van een brand in een woning aan de Prins Bernhardstraat in Stavenisse. De brand woedde in een oud rieten dak dat onder nieuwere dakpannen verborgen zit.

De brandweer heeft moeite met brand in een rieten dak in Stavenisse (foto: HV Zeeland) Doordat het riet onder de dakpannen zit, smeulde het vuur op meerdere plekken nog lang hardnekkig na en moeten de brandweerlieden veel moeite doen om bij de vuurhaarden te komen. Daarbij moeten ze ook sloopwerk verrichten om het vuur te bereiken. Om de verborgen brandhaarden te ontdekken werden ook warmtebeeldcamera's ingezet. De brandweer zoekt vanaf een hoogwerker met een warmtebeeldcamera naar nasmeulende brandhaarden (foto: HV Zeeland) Het vuur ontstond rond 16.45 uur. Al snel was een eerste blusvoertuig ter plaatse, maar dat bleek niet voldoende om het vuur het hoofd te bieden. Er was forse rookontwikkeling zichtbaar vanonder dakpannen over een groot deel van het dak. De woning zelf kwam ook vol rook te staan. Schade Daarom werden nog eens twee blusvoertuigen opgeroepen, samen met nog een hoogwerker, een waterwagen en een hulpverleningsvoertuig van de brandweer. Ook de Stichting Salvage werd opgeroepen om de bewoners te helpen bij het inventariseren en afhandelen van de schade.