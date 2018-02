Ronan van Zandbeek is de snelste in loodzware MTB Beachrace

Winnaar Ronan van Zandbeek zit er na de finish helemaal doorheen (foto: Omroep Zeeland)

Winnaar Van Zandbeek heeft de omstandigheden zeker gevoeld. Hij reed de hele wedstrijd mee op kop. Ondanks die zware omstandigheden had de kopgroep er in eerste instantie flink de vaart in. Maar in de loop van de koers was dat tempo niet meer vol te houden. ''We hadden terug wind tegen. Nou draaide het strand wel, maar op het laatst was het toch gewoon super zwaar.''

Alles kloppen

Een kopgroep van vijf stormt uiteindelijk op de finish af. In de laatste meters knokken ze voor de winst. ''Ik wist dat Thijs (Zonneveld, red.) snel is'', vertelt Van Zandbeek over zijn gedachten op dat laatste stuk. ''En ik wist dat Rick (van Breda, red.) van achteren zou komen. Om te kunnen winnen, moest voor mij alles kloppen.''

En dat deed het voor Van Zandbeek. Hij duwde zijn fiets voor Bram Rood over de finish. Helemaal kapot. ''Het lijkt dat het strand op dat laatste stuk hard is, maar het loopt voor geen meter. En dan kwam de wind er nog eens bij. Ik moest gewoon hard rijden tot de finish.'' Vervolgens zucht hij: ''Ik was gewoon blij dat ik er was.''

Zware omstandigheden tijdens de MTB Beachrace (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse kampioenen

De MTB Beachrace in Scharendijke was ook meteen het Zeeuws Kampioenschap. Thijmen van de Vrede uit Goes won bij de mannen. Anne van de Swaluw uit Kwadendamme werd bij de vrouwen als Zeeuws kampioene gekroond.

MTB Beachrace

uitslag mannen 1. Ronan van Zandbeek Schijndel 01:15.15' 2. Bram Rood Broek op Langedijk +1' 3. Thijs Zonneveld Amsterdam +2'

