Nieuwe spits van Hoek leerde de kunstjes van Harry Kane

Akindayini scoorde in zijn eerste drie wedstrijden drie keer een goal voor Hoek, en al die wedstrijden werden ook gewonnen. Dat kan je een aardige start noemen, Akindayini voelt zich dan ook meteen op zijn plaats bij de hoofdklasser. "De club heeft een mooie historie en ik ben blij dat ik hier nu ben."

Toch had hij nooit eerder van de club Hoek gehoord, maar dat is ook niet zo gek. Akindayini zat in de jeugdopleidingen van Tottenham Hotspur en Brighton Hove & Albion. In 2017 was hij actief voor het Noorse FK Gjovik-Lyn. "Ik ben een spits die van doelpunten houdt, maar dat zegt elke spits. Daarnaast is mijn fysiek ook een kracht."

Harry Kane

In de jeugd van Tottenham Hotspur trainde Akindayini met topspelers als de Engelse spits Harry Kane en de Deense middenvelder Christian Eriksen. Van hen heeft hij veel opgestoken. "De dingen die zij doen op trainingen en wedstrijden dat probeer ik ook. Naar hen kijken was een goede leerschool voor mij."