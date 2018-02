Zeeland wordt wakker: moord Oostburg, dakbrand Stavenisse en explosie Dow

(foto: Omroep Zeeland)

Doodgeschoten

De rechtbank in Middelburg behandelt vanochtend de moord op de 24-jarige Sirwan Kassan uit Oostburg. Het slachtoffer werd op 3 maart 2017 doodgeschoten in café de Drie Musketiers. Later vandaag meer over deze zaak.

De brandweer zoekt vanaf een hoogwerker met een warmtebeeldcamera naar nasmeulende brandhaarden (foto: HV Zeeland)

Dakbrand

De brandweer had gisteravond veel moeite met een brand een brand in een woning aan de Prins Bernhardstraat in Stavenisse. Het vuur woedde in een oud rieten dak dat onder nieuwere dakpannen verborgen zit. Daardoor smeulde het hardnekkig na en moest de brandweer de dakpannen openbreken om bij de brandhaarden te komen.

Lees ook:

Dow Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Explosie

Bij Dow in Terneuzen gaat vandaag het onderzoek verder naar de harde explosie van afgelopen weekend. Veel omwonenden reageerden geschrokken op de knal en de zwarte rookpluim op sociale media, maar volgens een woordvoerder van Dow valt het allemaal wel mee.

Lees ook:

Daniel Akindayini in duel met twee spelers van Zwaluwen (foto: Orange Pictures)

Doelpunten

Daniel Akindayini werd in de winter aangetrokken door Hoek. De Engelse spits met Nigeriaanse roots speelde in de jeugd van Tottenham Hotspur en trainde daar met wereldtoppers als Harry Kane en Christian Eriksen. Nu zorgt hij voor de doelpunten in Zeeuws-Vlaanderen.

Lees ook:

In de bossen bij Oostkapelle (foto: Rianne Lous)

Weer

Vandaag is er vrij veel ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur komt uit op 4 graden. De tot matig toenemende noordoostelijke wind maakt het kouder.