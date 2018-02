Politie heropent moordonderzoek 'Zwarte John'

John Wijngaarde had geen vaste woonplaats, maar verbleef al jaren in Terneuzen (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

John Wijngaarde werd op 16 mei 2003 levenloos in een loods aan de Stationsweg in Terneuzen aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat hij enkele weken daarvoor om het leven was gebracht. Er werden meerdere mensen opgepakt, twee mannen kwamen zelfs voor de rechter, maar werden vrijgesproken van doodslag.

Wie was John Wijngaarde?

John Andro Wijngaarde werd in Suriname geboren en had de bijnaam 'Zwarte John'. Hij was destijds 56 jaar en had geen vaste woonplaats, maar verbleef al jaren in Terneuzen. Wijngaarde hield zich vooral op in kringen van daklozen en drugsgebruikers en was voorzitter van de Stichting Steunfonds Drugsverslaafden en Daklozen in Terneuzen.

Verloop van de zaak

In juni 2003 besteedde het opsporingsprogramma 'Opsporing Verzocht' uitgebreid aandacht aan de zaak. Dit leverde tientallen tips op. Eind juni werden in Terneuzen een man en een vrouw aangehouden. Zij werden na enkele dagen wegens gebrek aan bewijs in vrijheid gesteld.

In februari 2004 werd het onderzoek weer opgepakt, waarna in maart twee mannen werden aangehouden. Zij werden in 2005 vrijgesproken van doodslag, omdat er volgens de rechtbank onvoldoende bewijs was.