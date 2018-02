Automobilist onder invloed rijdt door na botsing vangrail

De vangrail raakte behoorlijk beschadigd. (foto: Team Verkeer Zeeland-West-Brabant)

Opgeroepen agenten inspecteerden eerst de schade en zijn toen op zoek gegaan naar de auto. Langs de N289 zagen ze twee mannen lopen, die toegaven dat ze het ongeval hadden veroorzaakt. De mannen hadden de auto op de parkeerplaats aan de Abbekindersezandweg geparkeerd.

Kleine hoeveelheid speed

De 29-jarige chauffeur is aangehouden en heeft zij rijbewijs moeten inleveren omdat hij te veel alcohol had gedronken. Na verhoor is hij weer in vrijheid gesteld. Hij moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Rijkswaterstaat is op de hoogte van de beschadiging en regelt de schadeafhandeling.

Tijdens de aanhouding ontdekten de agenten dat de man een kleine hoeveelheid amfetaminen in zijn schoen bij zich droeg. Deze drugs, ook wel speed genoemd, zijn in beslag genomen en worden vernietigd.