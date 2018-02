Dit zijn de bijzonderste KNRM-reddingsacties van 2017

Bij het strand van Nieuwvliet ging op 19 januari 2017 een auto kopje onder. (foto: KNRM)

Selfie op het strand

Op het strand bij Nieuwvliet op 19 januari viel er weinig meer te redden. Toen de bestuurder van deze auto dacht zijn auto eens mooi op de foto te zetten, werd hij verrast door het opkomend tij. Gevolg: auto kopje onder.

Lees ook:

Het motorjacht was op een strekdam bij Hansweert beland. (foto: KNRM)

Motorjacht op strekdam

'Hevig geschrokken, maar verder ongedeerd.' De twee opvarenden van dit motorjacht kwamen op 23 april met de schrik vrij toen hun motorjacht op een strekdam belandde.

Lees ook:

Zeven zeilbootjes van Belgische zeeverkenners kwamen in de problemen op de Westerschelde. (foto: KNRM)

Belgische zeeverkenners

Op vrijdag 7 juli kwam niet één, maar zeven bootjes in de problemen. De zeilbootjes van Belgische zeeverkenners zeilden voor Vlissingen in de hoofdvaargeul van de Westerschelde. Met zeevaart van twee kanten in aantocht en de bootjes ver uit elkaar, ontstond er een gevaarlijke situatie.

Lees ook:

Woensdagmorgen 11 oktober werden de Veerse redders opgeroepen voor een melding; 'vaartuig brand/explosie aan boord'. (foto: KNRM)

Zeiljacht gaan in vlammen op

Dat je als redder van alle markten thuis moet zijn, bleek op woensdag 11 oktober toen de Veerse KNRM werd opgeroepen voor een melding 'vaartuigbrand/explosie aan boord'. Aangekomen op locatie bleek dat de brand niet alleen op het zeiljacht woedde. Doordat de brandende bijboot was losgekomen en al brandend onder de steiger was vastgelopen, stond ook de steiger in brand. Gelukkig bleef het bij materiële schade en raakte er niemand gewond.

Lees ook:

Kanoërs gered uit ijskoud water (foto: KNRM)

Kanoërs gered

Hoe ze de alarm hebben kunnen slaan, is niet bekend, maar op vrijdag 17 november werd de Veerse KNRM reddingboot Oranje opgeroepen om drie kanoërs uit het water op te pikken. De kanoërs waren omgeslagen en tussen Veere en Kamperland in het ijskoude water terechtgekomen. Door onderkoeling ging het zwemmen steeds moeilijker. Gelukkig kon het drietal snel uit het water gehaald worden en moest er uiteindelijk niemand naar het ziekenhuis.

Lees ook:

Reddingswerkers van de KNRM in actie (foto: Omroep Zeeland)

Reddingsacties in cijfers

Op Breskens en Cadzand na, rukten de Zeeuwse reddingstations in 2017 35 keer vaker uit dan in 2016. Een record was het niet, in 2009 werd er maar liefst 306 keer uitgerukt. Voor Hansweert en Westkapelle was het wél het drukste jaar ooit. Onze provincie gaat met die stijging tegen de landelijke trend in. In heel Nederland is het aantal acties gedaald tot ongeveer 2100, tegen ruim 2300 in 2016.

Aantal reddingsacties van de Zeeuwse KNRM-stations in 2017 en 2016