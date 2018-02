'De boswachter moet een fatsoenlijke portofoon krijgen'

Boswachter met verrekijker (foto: Natuurmonumenten)

Natuurmonumenten maakt zich al langer zorgen te maken over de veiligheid van de toezichthouders. "In dit geval valt het gelukkig nog mee, de boswachter heeft er niets aan overgehouden, maar dit had ook zomaar anders af kunnen lopen", zegt Gert de Groot van Natuurmonumenten.

Gert de Groot van Natuurmonumenten over mishandeling boswachter

De Groot denkt niet dat alle problemen in één klap opgelost zijn door de portofoons, maar het is volgens hem wél een stap in de goede richting. Tot nu toe zijn in Zeeland de verzoeken om bijvoorbeeld boswachters aan te sluiten op het C2000-netwerk geweigerd.

C2000 is het gesloten communicatienetwerk en bedoeld voor gebruik door de hulp- en veiligheidsdiensten om snel informatie met elkaar te delen. Zo'n 85.000 medewerkers van de Nederlandse politie, brandweer, ambulancediensten en de Koninklijke Marechaussee maar ook organisaties als de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de douane gebruiken C2000.

Boswachter Jerry Meijs werd zondagmiddag in de Zeepeduinen aangevallen nadat hij twee mannen aansprak op hun gedrag. De mannen liepen met drie loslopende honden in het natuurgebied.

Precieze locatie doorgeven

Meijs: "Het was zondagmiddag ook erg moeilijk om mijn locatie voor de politieassistentie door te geven met een mobiele telefoon. Op een portofoon zit een noodknop die meteen je locatie aan de meldkamer doorgeeft." De aangevallen boswachter had met zo'n portofoon ook twee andere boa's die toevallig in de buurt waren, sneller kunnen informeren. "Als ik een portofoon had gehad, had ik in directe verbinding gestaan met andere toezichthouders en om assistentie kunnen vragen."

Natuurmonumenten pleit voor meer geld en ondersteuning van de overheid voor het toezicht van hun terreinbeheerders. Juist, zo stelt de natuurorganisatie, nu de politie zich grotendeels heeft teruggetrokken uit het buitengebied en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland alleen nog tijdens kantoortijden surveilleert.

