Korfbalster Zuidweg definitief terug naar Swift

Naomi Zuidweg keert terug bij Swift (foto: Omroep Zeeland)

Dennis Plantinga in De Zeeuwse Kamer over de terugkeer van Naomi Zuidweg

Zuidweg (24) vertrok bijna vijf jaar geleden bij Swift en speelde op het hoogste niveau van Nederland eerst voor OVVO/De Kroon en later voor KZ/Hiltex. Die club uit Koog aan de Zaan verlaat ze nu weer voor een terugkeer bij Swift. Zuidweg is vanwege persoonlijke omstandigheden verhuisd van Amersfoort terug naar Middelburg en traint alweer mee bij haar oude club. "Vanaf de hervatting van de veldcompetitie is Naomi weer speelgerechtigd om bij ons mee te spelen", vertelde Plantinga in het radioprogramma.

Spannende weken

Swift speelt eerst nog drie wedstrijden in de zaalcompetitie en daardoor wachten er nog een aantal spannende weken. De Middelburgse formatie is koploper in de Overgangsklasse D, maar met drie achtervolgers binnen twee punten is een kampioenschap nog allerminst zeker. Plantinga wil met zijn ploeg voor de titel gaan. Zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen GKV, dat één punt minder heeft.

Zeeuwse kamer

Plantinga was in de Zeeuwse kamer te gast samen met voetbaltrainer Dennis de Nooijer, die volgend seizoen aan de slag gaat bij hoofdklasser Hoek. De uitzending is hieronder is zijn geheel terug te luisteren.

Dennis de Nooijer zat samen met Dennis Plantinga in De Zeeuwse Kamer (foto: Omroep Zeeland)

