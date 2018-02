Zo kan jouw straat er straks ook uitzien

Gouden medaille: Leefstraten in Vlissingen

De gouden medaille gaat deze maand naar raadslid Niek Peters van D66 in Vlissingen. In steden als Utrecht en Haarlem hebben leefstraten gezorgd voor een betere sfeer in de buurt. D66 wil dat inwoners van Vlissingen ook bij het gemeentebestuur kunnen aankloppen met het verzoek hun straat voor een korte periode om te bouwen tot leefstraat.

Volgens Niek Peters kan iedereen in de buurt ervan profiteren: "Niet alleen de bewoners van de straat hebben er plezier van. Ook andere mensen uit de buurt kunnen ervan profiteren. Het is een stimulans om ook in andere straten de leefbaarheid veel beter te maken."

Spelregels Ferdinands Vragenuurtje Iedere maand stellen raadsleden en Statenleden tientallen schriftelijke vragen. Die zijn gericht aan het gemeentebestuur of het provinciebestuur, maar ze worden ook naar Omroep Zeeland gestuurd. Politiek verslaggever Ferdinand Koppejan verzamelt iedere maand al die vragen en kiest er de drie beste uit. Het belangrijkste criterium is: Welke partij komt er het beste op voor de belangen van de Zeeuwen?

Als een straat een leefstraat wordt, dan betekent dat wel dat er een paar weken lang geen auto's mogen rijden en parkeren. Daar ligt volgens Peters een taak voor de gemeente. "Die moet het mogelijk maken dat mensen hun auto een tijdje in de buurt kunnen parkeren zonder dat dit zorgt voor extra kosten of overlast."

Goed gesprek in straat

Ook als er een paar mensen in de straat bezwaar hebben tegen het verzoek van andere bewoners om hun straat een tijdje een leefstraat te maken, ligt er volgens hem een rol voor de gemeente. "Die moet dan zorgen voor een goed gesprek in de straat. We moeten vooral zoeken naar de mogelijkheden niet denken in beperkingen."

Inmiddels heeft het gemeentebestuur laten weten wel wat te voelen voor het voorstel van D66. De komende tijd wordt in kaart gebracht hoe kansrijk leefstraten zijn in Vlissingen.

GroenLinks in Terneuzen wil statiegeldregeling uitbreiden in de strijd tegen zwerfafval (foto: Omroep Zeeland)

Zilveren medaille: Ook statiegeld op blikjes en kleine flesjes

Het zilver is voor GroenLinks in Terneuzen. Die partij wil dat de gemeente zich gaat inzetten om de regeling voor statiegeld uit te breiden. Nu zit er alleen statiegeld op grotere flessen, maar GroenLinks wil dat dit straks ook het geval is bij kleinere flesjes en blikjes. Op die manier kan het zwerfvuil in Terneuzen worden aangepakt, iets waar veel inwoners zich volgens de partij aan ergeren.

De eerste Zeeuwse spitstrein reed niet. (foto: Omroep Zeeland)

Bronzen medaille: Maak een einde aan vertraging

Het brons gaat naar de Statenfractie van de Partij van de Arbeid. Die partij was er als de kippen bij toen bleek dat treinen nergens zoveel vertraging hebben als in Vlissingen. De partij stelde direct schriftelijke vragen, waarin het provinciebestuur wordt opgeroepen om naar de NS en ProRail te stappen met het dringende verzoek wat te doen aan treinen die veel te vaak te laat komen.

Westerscheldetunnel

Omroep Zeeland deelt iedere maand complimenten uit, maar kijkt ook kritisch naar wat Zeeuwse politici allemaal uitspoken. Deze maand bleef die steken op Top/Gemeentebelangen in Terneuzen. Die partij stelde in schriftelijke vragen de luchtkwaliteit in de Westerscheldetunnel ter discussie. Want nu er steeds meer auto's en vrachtwagens door de tunnel rijden, zou de luchtkwaliteit volgens de lokale partij weleens hard achteruit kunnen gaan.

Dat kan beter!

De Westerscheldetunnel is al heel vaak een speelbal voor politieke partijen om punten mee te scoren. Maar in dit geval had de lokale partij uit Terneuzen zich wel wat beter in de feiten mogen verdiepen. Alle sensoren die de luchtkwaliteit in de Westerscheldetunnel meten zijn kortgeleden nog vervangen. Mocht er een moment komen dat die sensoren vaststellen dat de luchtkwaliteit in de tunnel niet goed is, dan worden gelijk de ventilatoren in de tunnel aangezet.

Windkracht 6

Volgens Patrick Dankaart, manager Technisch Beheer van de Westerscheldetunnel, is er geen enkele reden om je zorgen te maken over de luchtkwaliteit in de Westerscheldetunnel. De lucht is voortdurend in beweging met een snelheid die vergelijkbaar is met windkracht 6. Dat komt omdat het verkeer er met een snelheid van 100 kilometer per uur doorheen rijdt en zo zelf de lucht verplaatst.

Met een simpel telefoontje naar de Westerscheldetunnel had TOP/Gemeentebelangen daar ook achter kunnen komen. En daarom zegt de politieke redactie van Omroep Zeeland tegen de grootste partij in de gemeenteraad van Terneuzen:

Dat kan beter! (foto: OZ)

Kijk hier de hele aflevering van Ferdinands Vragenuurtje: