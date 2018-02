De carnavalswagens van De Ventjes zijn bijna klaar

Aan de praalwagens en poppen van De Ventjes werken dagelijks zo'n 20 tot 25 mannen en vrouwen. Het thema dit jaar: Omroep Betekoppenstad. Maarten Hemelsoet van De Ventjes: "Het is een parodie op Omroep Zeeland, met heel veel nepnieuws over de andere carnavalsverenigingen, de Prins en de politiek."

Geen carnavalsmuziek

De Ventjes werken in de Leutfabriek in Sas van Gent met nog zo'n 25 andere carnavalsverenigingen. Je hoort de muziek van de verenigingen dwars door elkaar, maar opvallend genoeg geen carnavalskrakers. Hemelsoet: "Die muziek kunnen we nu echt niet horen anders worden we helemaal gek. Pas met carnaval hoor je hier en in de stad genoeg feestmuziek."

De optocht van Sas van Gent is zondag vanaf 14.00 uur.