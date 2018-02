Kinderen van elf krijgen les over... dementie

Groep acht van de Juliana van Stolbergschool in Kapelle kreeg vandaag de gastles. Voor sommige kinderen was het geen nieuw onderwerp. Sjoerd Wouters (11): "Mijn oma heeft dementie en ik kom er eigenlijk nooit meer, want ik kan niet meer met haar praten en denk dat ze amper weet wie ik ben."

Zijn klasgenootje Madelief kent het gevoel. "Mijn overgrootmoeder is dement en ze komt haar huis eigenlijk nooit uit, maar ze vindt het wel leuk om visite te krijgen," zegt Madelief.

Spelletjes met dementerenden

De bevolking vergrijst en daarom is het volgens casemanager dementie Ellie Leijnse belangrijk dat de kinderen erover leren. "Ze kunnen zelf in aanraking komen met dementie omdat bijvoorbeeld hun opa of oma dementie heeft. Door deze les leren ze begrijpen wat het is en hoe je ermee om moet gaan." Het komt van pas omdat de klas volgende week spelletjes gaat doen met dementerenden van de medische kliniek Cederhof in Kapelle.