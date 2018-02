Deel dit artikel:











Weg van jou neemt afscheid met record

De film Weg van jou heeft bij CineCity 31.000 bezoekers getrokken. In Terneuzen zagen 17.500 mensen de film die grotendeels in Zeeuws-Vlaanderen is opgenomen. Niet eerder was een film zo populair bij CineCity in Terneuzen. De vorige recordhouder was Spectre, een film in de James Bond-reeks. Vlissingen haalde 13.500 bezoekers.

(foto: OZ) De film is een initiatief van Jan Lievens uit IJzendijke. Zijn doel was om Zeeuws-Vlaanderen meer onder de aandacht te brengen in de rest van Nederland. Het merendeel van de opnames werd dan ook in Zeeuws-Vlaanderen geschoten. Tegenzin In Weg van jou verhuist de Rotterdamse Evi (Katja Herbers) met flinke tegenzin naar Terneuzen. Ze heeft veel vooroordelen over de regio en weet zelfs niet precies waar Zeeuws-Vlaanderen ligt. Uiteindelijk wordt ze verliefd op de Zeeuws-Vlaamse schipper Stijn (Maarten Heijmans). Laatste kans Komend weekend draait Weg van jou voor het laatst bij CineCity in Terneuzen en Vlissingen.

