Sleper Multraship na Vlaamse opknapbeurt naar museum

Sleepboot naar industrieel museum Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

De COBI-M heeft er meer dan zestig jaar trouwe dienst op zitten. En dat is te zien. Want zo wat alles van staal moet vernieuwd worden. In plaats van de restauratie uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf schakelt Multraship het Nieuwpoortse atheneum in. Dat waarderen de leerlingen. Want het opknappen van de sleepboot betekent vele uren boeiend lesmateriaal en het maakt hen een allround-vakman. Ze worden daarbij ondersteund door mensen van Multraship zelf.

Kosten

De samenwerking met Multraship is ook voor het Nieuwpoortse Atheneum een goede zaak. Naast al het materiaal voor de restauratie betaalt de opdrachtgever ook alles wat nodig is om het werk uit te voeren, zoals branders, slijpschijven en allerlei geredschap. De lasafdeling houdt er zo een een totaal vernieuwd atelier aan over.

Nieuw leven

De tewaterlating staat voor volgend jaar september gepland. Dan begint de COBI-M aan een nieuw leven als museumstuk. De leerlingen van het Nieuwpoortse Atheneum plannen nu al een bezoekje aan het museum in Sas van Gent.

Verslaggever Bernard van Neuville van de Vlaamse omroep Focus nam een kijkje in Nieuwpoort en sprak daar met enthousiaste leerlingen. Luister hier:

Sleepboot opgeknapt voor industrieel museum