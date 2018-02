Minister van Sport enthousiast over Zeelandia Middelburg

Bij Zeelandia Middelburg zijn ze erg trots op de club, maar ze zien ook in dat er her en der nog verbetering nodig is. "We hebben kunstgras nodig", aldus René Florisse, bestuurslid bij de club. "Eigenlijk is dat bij alle amateurclubs een probleem: de vrijwilligers willen wel, maar ze hebben niet altijd de juiste middelen." Door de minister een rondleiding te geven hopen ze bij Zeelandia dat er meer aandacht komt voor dit soort problemen.

Niet iedereen kan sporten

Aan het eind van de avond voelt de minister zich geïnspireerd: "De manier waarop de club werkt met gehandicapten vind ik bijzonder. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om te kunnen sporten. Dat neem ik mee terug naar huis voor het Sportakkoord." De minister zal de komende tijd een Sportakkoord gaan schrijven en presenteren aan de Tweede Kamer.

