Laatste gemeentegids een 'collectors item'

Burgemeester Huub Hieltjes heeft de gemeentegids afgeschaft (foto: Omroep Zeeland)

Waarnemend burgemeester Huub Hieltjes geeft aan dat het vergaren en controleren van de gegevens in de gids veel tijd kost. "Als er dan toch relatief weinig mensen gebruik van maken, dan stoppen we er mee en kunnen we die tijd beter besteden aan een betere dienstverlening aan al onze inwoners en bedrijven."

Hieltjes is pas sinds vijf weken waarnemend burgemeester. "Als je nieuw bent stel je vragen. Waarom doen we dit en voorziet dit in een behoefte?" Hieltjes noemt het heel belangrijk dat inwoners, organisaties en bedrijven in Kapelle elkaar en de gemeente kunnen vinden. "Maar we hebben een goede website, zijn telefonisch goed bereikbaar en hebben elke week onze informatiepagina in De Scheldepost. Dat voldoet voor de meeste mensen in hun informatievoorziening." Het laatste exemplaar van de gemeentegids noemt hij een 'collectors item'.

Waarnemend burgemeester over opheffen gemeentegids