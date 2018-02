Advocaat: Alle seinen op rood voor Perkpolder

Schip vaart voorbij westelijke Perkpolder (foto: OZ)

De gemeente Hulst wil de Westelijke Perkpolder ophogen om er een golfbaan met uitzicht op zee aan te leggen. Daarvoor wil de gemeente grond van industriële klasse gebruiken. Omwonenden die zich hebben verenigd in de stichting Schone Polder zijn fel tegen de plannen. Volgens hen wil Hulst de polder ophogen met vervuilde grond. Ze hebben een advocaat in de arm genomen om de plannen tegen te houden.

Onder de loep

Het bureau Hörchner Advocaten uit Breda is gespecialiseerd in milieu- en afvalzaken en heeft de plannen met de Westelijke Perkpolder onder de loep genomen. Na het bestuderen van alle beschikbare stukken, zegt Rogier Hörchner dat de risico's onvoldoende in kaart zijn gebracht en dat er niet genoeg onderzoek is gedaan naar de haalbaarheid van de plannen.

Hulst wil de Westelijke Perkpolder ophogen met 5,5 tot 8 miljoen kuub grond van industriële klasse. Volgens advocaat Hörchner kan en mag dat niet zomaar volgens het Besluit Bodembescherming. Naar zijn oordeel is onvoldoende onderzocht waarom er voor de aanleg van een golfbaan een groot deel van een polder opgehoogd moet worden met verontreinigde grond.

Westelijke Perkpolder

De advocaat noemt het zorgwekkend dat de projectontwikkelaar niet hoeft te betalen voor de grond waarmee de polder wordt opgehoogd, maar er geld voor toe krijgt. Volgens Hörchner gaat het om een bedrag van 11 miljoen euro: "Blijkbaar is er een partij die zo graag van die grond af wil, dat ze daar een flinke zak geld voor over heeft." Maar als de projectontwikkelaar na het storten van de grond failliet gaat, dan zit de gemeente Hulst met de vervuilde grond. Zonder dat Hulst geprofiteerd heeft van de elf miljoen euro die het oplevert.

Een risico van 15 miljoen euro betekent voor iedere inwoner van Hulst een risico van meer dan 500 euro.

Het risico daarvan is volgens de advocaat door Hulst niet goed in kaart gebracht. Hij stelt dat de gemeente een veel groter risico loopt, dan dat het gemeentebestuur schetst. Zelf zegt Hulst in het slechtste scenario voor zes miljoen euro het schip in te gaan als de plannen spaak lopen. Hörchner Advocaten stelt dat de schadepost kan oplopen tot 15 miljoen euro: "De vervuilde grond moet dan weer worden afgevoerd. De kosten komen dan voor rekening van de gemeente Hulst. Daarna zal de polder in oude staat hersteld moeten worden. Een risico van 15 miljoen euro betekent voor iedere inwoner van Hulst een risico van meer dan 500 euro."

Waslijst

Zo heeft het advocatenbureau een waslijst aan zaken gevonden die niet kloppen. Al die zaken heeft de advocaat opgesomd in een brief die is gestuurd naar de burgemeester, de wethouders en de gemeenteraad van Hulst. Hij stelt dat alle seinen voor het project op rood staan en dat het volgens hem op dit moment voor de Hulster politiek niet mogelijk is om op rationele en zakelijke argumenten het vertrouwen uit te spreken in het project. Die brief is vanmorgen verstuurd naar het gemeentebestuur.

