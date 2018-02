Zeeland wordt wakker: Perkpolder, minister en sleepboot

Westelijke Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

'Groot risico gemeente Hulst'

De gemeente Hulst kan voor 15 miljoen euro het schip ingaan als de plannen met de Westelijke Perkpolder worden doorgezet. Dat schrijft advocaat Rogier Hörchner in een brief aan de gemeente Hulst. Hij heeft op verzoek van de stichting Schone Polder de plannen met de Westelijke Perkpolder onder de loep genomen. Hij stelt dat de plannen niet goed zijn onderbouwd en dat de risico's niet voldoende in kaart zijn gebracht.

Lees ook:

De laatste gemeentegids van Kapelle is op de mat gevallen (foto: Omroep Zeeland)

Einde gemeentegids

De gemeente Kapelle stopt met het uitbrengen van de gemeentegids. Uit onderzoek is gebleken dat steeds minder inwoners er gebruik van maken. Ze geven de voorkeur aan informatie op internet en uit de gemeenterubriek in het huis-aan-huis-blad De Scheldepost.

Lees ook:

Sleepboot naar industrieel museum Sas van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Sleepboot opknappen

Sleepbedrijf Multraship uit Terneuzen laat een afgedankte sleepboot opknappen. De klus wordt geklaard door vijftien leerlingen van het Atheneum van Nieuwpoort in België. Als het schip over anderhalf jaar klaar is, krijgt het een plek in het Industrieel Museum in Sas van Gent.

Lees ook:

Zeelandia Middelburg mocht een rondleiding geven aan de minister van Medische Zorg en Sport (foto: Omroep Zeeland)

Minister op bezoek

Sportclub Zeelandia kreeg een bijzondere gast op bezoek: minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport. De minister is bezig met het schrijven van een Sportakkoord. Daarvoor bezoekt hij een aantal sportclubs in Nederland. Zeelandia is de enige vereniging in Zeeland waar hij langskomt.

Lees ook:

Zonnig en koud op Sint-Philipsland (foto: Nella Padmos (Flickr))

Het weer

Vannacht heeft het enkele graden gevroren en ook vanmorgen vriest het nog een tijdje. Vanmiddag komt de temperatuur echter op een graad of twee uit. Er is flink wat ruimte voor de zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Er staat vandaag een zwakke tot matige noordoostenwind, kracht 2 tot 3.