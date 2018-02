Middelburgs CDA-raadslid trekt zich terug van kieslijst

Jan Zwemer was twaalf jaar raadslid bij het CDA. (foto: CDA Middelburg)

In eerste instantie stond Zwemer wel op de kandidatenlijst, maar hij heeft het bestuur van CDA Middelburg gevraagd hem van de lijst te halen. Zwemer zette zich twaalf jaar in als raadslid voor het CDA, waaronder enkele jaren als fractievoorzitter. Behalve een andere visie op het dossier 'Trekdijk', wil hij meer tijd besteden aan zijn eigen bedrijf en zijn vrijwilligerswerk.

CDA'er Wim Kant: 'Van ruzie is geen sprake, het gaat om een inhoudelijk verschil op een belangrijk dossier'

In een persbericht schrijft het CDA begrip te hebben voor zijn besluit, al betreurt het bestuur zijn vertrek. "Met name de jarenlange ervaring die Jan Zwemer met zich mee zou brengen bij herverkiezing in de raadsfractie, was voor het bestuur een belangrijke factor om hem op een verkiesbare plaats te zetten." Zwemer geeft aan niet te willen reageren op het persbericht.