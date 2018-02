Economie trekt aan; waarom staan er dan nog steeds zoveel winkels leeg?

In Middelburg is de afgelopen tweeënhalf jaar als enige de leegstand iets afgenomen. Dat de binnensteden nog niet mee profiteren van de groeiende Zeeuwse economie is volgens bedrijfsmakelaars en ondernemersverenigingen logisch. "Retail loopt altijd wat achter de groei aan. De industrie en de dienstverlening profiteren als eerste. Ook omgekeerd is dat het geval. In tijden van crisis, merken winkeliers het later", vertelt bedrijfsmakelaar Paul Fermont.

Oorzaken van leegstand

Andere oorzaken voor de leegstand kunnen gezocht worden in de concurrentie van de online-markt en dat pandeigenaren niet altijd flexibel zijn met de huurprijs en de duur van het contract. "Sommige panden zijn in handen van grote beleggers. Zij zijn vaak niet bereid om de huur te verlagen", zegt Fermont.

Leegstand in de vier grootste Zeeuwse steden

Winkelpanden in 2018 Leeg in 2018 Leegstand '18 Leegstand '15 Middelburg 204 12 5,9 % 6,9 % Goes

297 28 9,4 % 8,7 % Vlissingen 139 33 23,7 % 21,1 % Terneuzen 130 26 20 % 19,7 %



Om de leegstand te berekenen is er gekeken naar het totaal aantal panden met een commerciële bestemming, dat is inclusief horeca. Winkelcentra buiten het stadscentrum zijn niet meegerekend.

Opvallend is dat er in Goes in de hoofdstraten veel winkels leegstaan (foto: Omroep Zeeland)

Tussen Goes-Middelburg en Vlissingen-Terneuzen zit al jaren een groot verschil. In Goes en Middelburg is de leegstand een stuk lager dan in Vlissingen en Terneuzen. Dat komt volgens makelaars onder meer omdat Goes en Middelburger al jaren bekend zijn als winkelsteden. Maar ook de houding van gemeenten is belangrijk, zegt Fermont: "Goes bijvoorbeeld maakt zich als gemeente sterk om winkelpanden ingevuld te krijgen en de binnenstad leefbaar te houden."

In Terneuzen is jaren geleden een besluit genomen over een winkelcentrum net buiten de binnenstad. "Een grote trekker als Action verdwijnt daardoor uit de binnenstad en dat is jammer. Zo'n keuze kun je niet meer terugdraaien. We hebben een flinke uitdaging om de leegstaande winkels ingevuld te krijgen", zegt Martijn van Battum van de Terneuzense ondernemersvereniging.

Leegstand blijf je altijd houden

Bedrijfsmakelaars zeggen positief te zijn over de toekomst. "Je tussen panden wel beweging. Toch zal het nog even duren voordat de leegstand af zal nemen", zegt Fermont. "Het vertrouwen bij nieuwe ondernemers moet groeien, maar de invulling van panden hangt ook af van pandeigenaren, of ze de huur willen verlagen of niet."