Discovery, Eurosport en TLC weer in het basispakket van DELTA

Interactieve televisie van DELTA (foto: Omroep Zeeland)

De tv-provider heeft een nieuwe distributieovereenkomst getekend met Discovery Networks Benelux. "We weten dat een deel van onze klanten er echt naar uitkijkt om de mooie documentaires, series en grote sportevenementen weer te kunnen bekijken. Daarom zijn we bijzonder blij dat we nu tot een nieuwe overeenkomst zijn gekomen," zegt Ludolf Rasterhoff van DELTA.

Volgens DELTA-woordvoerder Tim Brouwer is Louis Mangold als eerste op de hoogte gesteld van het nieuws. "Hij was zo betrokken dat we dat netjes vonden om te doen. Hij was er erg blij mee," zegt Brouwer.

Na het verdwijnen van de zenders van Discovery Networks Benelux startte DELTA-klant Louis Mangold uit Middelburg een petitie. Deze petitie om de zenders te behouden voor het basispakket werd bijna 4500 keer ondertekend.

Alleen digitaal

Omdat in 2018 de volledige overstap wordt gemaakt naar digitaal kijken en luisteren, voegt DELTA de zenders alleen toe aan het digitale aanbod. Ook in het Pluspakket worden vanaf 1 maart zenders als Animal Planet, Eurosport 2 en Discovery Science toegevoegd.

