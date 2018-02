Eigenaren nieuwe winkel zijn verliefd op Zeeland

Zoals deze mensen die een bloemenwinkel in Middelburg beginnen. De eigenaren Peter en Bertine van de Meent hebben al een winkel in het Utrechtse Veenendaal en openen een tweede vestiging in Zeeland.

"We zijn verliefd op de provincie en komen hier al jaren op vakantie. Toen dit pand op ons pad kwam zijn we ervoor gegaan", zegt Peter van de Meent. Samen met zijn vrouw Bertine en hun dochter verhuisde hij naar Zeeland. "Ik blijf een deel van de week in Veenendaal en help daar in de winkel en kom daarna weer naar hier. Niks is lekkerder om na een dag hard werken het Zeeuwse in te rijden", zegt hij.

Bertine is blij dat ze na jaren over een Zeeuwse winkel praten, nu de keuze hebben gemaakt: "Dit pand gaf de aanleiding om er serieus over na te denken. Wat ook helpt is de groeiende economie, mensen hebben weer zin om wat uit te geven. In Veenendaal zijn we zelfs gegroeid in de crisis, dus ik heb er nu alle vertrouwen in."

Twee winkels, of één winkel?

Peter en Bertine wilden eerst de winkel in Veenendaal verkopen, maar hebben dat uiteindelijk toch niet gedaan. "Je hebt jarenlang gewerkt om iets op te bouwen. Als dat dan voor een habbekrats weg moet, dan blijf ik het liever zelf nog doen. Sommige mensen zeggen het is risicovoller. Natuurlijk heb je dubbele kosten, maar ook dubbele inkomsten, zegt Peter.

Peter en Bertine van der Meent zijn druk bezig in hun nieuwe winkel (foto: Omroep Zeeland)

Maar ook in Terneuzen durfde een ondernemer het aan. Hawer Ibrahim opende eind vorig jaar een Poolse supermarkt in het centrum. "Er was hier geen Poolse winkel, terwijl er hier in de buurt wel veel Polen werken", zegt hij.

Hij heeft zelfs plannen om nog een winkel in Vlissingen te openen. "De zaken gaan goed, dus ik wil uitbreiden."

Voordat de lege winkels opgevuld zijn, zijn we toch wel zo'n twee jaar verder zegt bedrijfsmakelaar Paul Fermont. "Bestaande winkels verhuizen hier en daar wel. De markt moet resetten, zoals wij dat zeggen. Pandeigenaren zijn nog niet mee met de lagere huurprijzen die startende ondernemers vragen en de flexibiliteit van de huurcontracten."

Fermont: "Dat heeft tijd nodig. Verder moet ook het vertrouwen groeien bij ondernemers. Leegstand zal je altijd voor een deel houden, omdat sommige panden van grote beleggers zijn en die niet wil zakken met de huur."

