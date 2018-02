Deel dit artikel:











Hulst verwerpt Perkpolder-kritiek van advocaat

De gemeente Hulst herkent zich niet in de inhoud van de brief van advocaat Hörchner over Perkpolder. Die stelt dat Hulst de plannen om de grond in Perkpolder op te hogen om er een golfbaan van te maken, niet goed onderbouwt en dat de gemeente voor 15 miljoen het schip in kan gaan.

Impressie van Plan Perkpolder (foto: Omroep Zeeland) De gemeente erkent dat er een financieel risico is, maar dat de risico's door externe adviseurs zijn onderzocht. In een schriftelijke verklaring laat de gemeente weten: "Mede op basis van deze adviezen zijn door de gemeenteraad democratische besluiten genomen die financieel vertaald zijn in de risicoparagraaf van de begroting van de gemeente Hulst." Niet blij met brief De gemeente Hulst betreurt dat de advocaat en de Stichting Schone Polders de brief zonder overleg verspreid hebben. "Hiermee wordt negatieve beeldvorming versterkt, wordt voorbij gegaan aan de doelstellingen die met het project beoogd worden en wordt de eigen waarheid uitgedragen." Het Hulster college gaat de brief binnenkort met de gemeenteraad bespreken. Lees ook: Advocaat: Alle seinen op rood voor Perkpolder