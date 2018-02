Dagje extra carnavallen in Paerehat

In partycentrum Kiekieris zijn de voorbereidingen voor carnaval in volle gang. (foto: Omroep Zeeland)

Extra dag carnavallen in Paerehat

"We doen het vooral voor het horecapersoneel uit de omliggende dorpen", vertelt Melvin van partycentrum Kiekieris. "Die werken natuurlijk alle dagen en wilden ook wel eens carnaval vieren." Volgens Melvin is de avond bedoeld om nog eens lekker te feesten en ondertussen terug te blikken op vier leuke carnavalsdagen.

In het partycentrum wordt hard gewerkt om alles op tijd af te hebben. Alles wordt afgetimmerd en alle stoelen en tafels moeten naar buiten. "Daar zijn we zo'n anderhalve week mee bezig." Ook wordt er hard gewerkt aan een nieuwe bar. "We hebben een nieuwe vloer. Daar hoort natuurlijk ook een bar bij anders kunnen we geen biertje drinken", lacht Melvin.

De familie van den Bos heeft het mooist versierde huis van Paerehat (foto: Omroep Zeeland)

Mooist versierde huis van 's-Heerenhoek

Ook in de rest van Paerehat zijn de voorbereidingen in volle gang. De Prins Hendrikstraat is versierd met honderden zelfgemaakte bloemen. Daarmee heeft de straat de blauwe vlag verdiend voor de mooist versierde straat. In de Van Zijlstraat heeft de familie van den Bos de prijs voor mooist versierde huis in de wacht gesleept. Die prijzen zijn afgelopen weekend al uitgedeeld tijdens de kinderoptocht.